Celine Dion svela la sua anima libera in alcune bellissime foto

Conosciamo Celine Dion come un'artista raffinata. Una donna elegante, dall'animo sensibile. L'abbiamo vista alle sfilate di moda degli scorsi anni, impeccabile ed estroversa allo stesso tempo.

L'abbiamo ammirata sul palco, dove riesce a trasmettere con la sua voce unica ondate di pura emozione. E l'abbiamo seguita nelle sue interviste televisive, dove molto spesso mostra quanto sia allegra e spiritosa, sempre pronta a mettersi in gioco e ridere anche di se stessa.

Ma così no, non l'avevamo mai vista. Una Celine Dion totalmente libera nella natura, quasi in simbiosi con le piante, la brezza, le nuvole. Cline ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcune immagini che sembrano scattate in una foresta incantata. E nelle foto l'artista sembra librasi tra gli alberi, come fosse uno spirito dei boschi.

La suggestione è grande. E bellissime sono anche le parole che accompagnano gli scatti: "Chi vaga libero, senza meta, non è mai perduto». Un invito a lasciarci andare. E scoprire la bellezza che ci circonda.

(Foto Getty Images)