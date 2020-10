Freddie Mercury e David Bowie: ecco come nacque Under Pressure

"Under Pressure" è una delle canzoni più note e amate. Nacque nel 1981, da una collaborazione tra i Queen e David Bowie che non fu affatto pianificata a tavolino, ma nacque per caso, spontaneamente.

Ecco come è andata la vicenda. Era il 1981. Freddie Mercury e i Queen si trovavano in Svizzera, nei Mountain Studios di Montreux, tutti presi dalla registrazione di "Hot Space", l'album (il loro decimo) che sarebbe stato pubblicato l'anno successivo.

Anche David Bowie stava lavorando in quegli studi. Il musicista era alle prese con "Cat People (Putting Out Fire)", la canzone destinata al bellissimo film di Paul Schrader 'Il bacio della pantera'.

Da cosa nasce cosa e Bowie decise di voler collaborare con i Queen. Inizialmente, gli fu proposto di fare il controcanto in "Cool Cat",canzone che avrebbe fatto parte dell'album "Hot Space". Ma poi David Bowie ebbe un'altra idea: molto più coraggiosa. A raccontare come si svolse la vicenda è stato il batterista dei Queen Roger Taylor, che lo ha raccontato a Mark Blake, autore del libro "Is This the Real Life?: The Untold Story of Freddie Mercury and Queen": «David venne una sera che stavamo suonando per divertimento, canzoni di altri, solo per improvvisare», ricorda Taylor «Alla fine, David disse "È una cosa stupida, perché non ne scriviamo una?'".

Così John Deacon creò una linea di basso e Freddie Mercury e David Bowie iniziarono a lavorarci con accanimento. Brian May ricorda: «Abbiamo trovato la strada su una base musicale tutti insieme, come una band. Quando ultimammo la base, David ci disse: 'bene, ora andiamo tutti in saletta voce e cantiamo come pensiamo che dovrebbe essere la melodia. Ed è quello che abbiamo fatto. Alcune di queste improvvisazioni, e naturalmente la memorabile introduzione vocale di Freddie, sarebbero finite sulla canzone. Bowie ha anche insistito sul fatto che lui e Mercury non avrebbero dovuto ascoltare quello che aveva cantato l'altro, scambiando i versi a casaccio. Ed è così che "Under Pressure" ha acquistato il suo sapore unico».

Brian May ricorda perfettamente quel giorno, ne ha parlato anche al magazine Ultimate Classic Rock: «La parte vocale venne costruita in un modo molto nuovo, grazie a David, perché conosceva questo metodo di costruzione della voce. Disse: "Tutti entrino lì senza idee, senza appunti e cantino la prima cosa che gli viene in mente sopra la base musicale".' Abbiamo fatto così e poi abbiamo montato tutti i pezzi. "Under Pressure" è nata da questo, da tutti quei pensieri liberi».

David Bowie scelse anche il titolo della canzone, che in origine era stata chiamata "People on the Streets". Ma fu Bowie a volere fermamente che si chiamasse "Under Pressure". Nome con cui il brano è passato alla storia.

(Foto Getty Images)