Bryan Adams in azione per la salvezza degli oceani

Perché stare con le mani in mano, quando si può fare qualcosa per la salvezza del nostro pianeta? E'quanto deve esseri detto Bryan Adams, che come altri musicisti, per ora è lontano dai palchi e dunque in stato di forzato riposo.

Ma, anche senza andare in tour o dedicarsi alla musica, si può sempre trovare qualcosa di utile da fare. Così Adams, da sempre difensore della natura e del nostro pianeta, è davvero sceso in campo per rendersi utile. L'artista ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram delle foto che lo vedono mentre ripulisce dalla plastica la riva del mare.

«Mi rendo utile», racconta Adams nel suo post «Pulizia della baia. Mi rendo utile in attesa del giorno in cui i musicisti potranno tornare al lavoro. Nel frattempo @oceanconservancy @ourocean cheide a tutti gli amanti degli oceani, ovunque essi siano, di #CleanOn per aiutarci a rendere l'oceano pulito una priorità insieme a Save Our Seas 2.0 e Break Free from Plastic Pollution Act. Datevi da fare e scrivete al vostro rappresentante a WeCleanOn.org #savetheoceans #govegan».

(foto Getty Images)