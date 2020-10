Elodie ci regala una grandissima lezione di vita

L'abbiamo vista, appena qualche settimana fa, bellissima ed elegantissima sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Ed Elodie è ormai un personaggio di riferimento della scena musicale italia. Brava, ricca di talento e grinta, bella ed elegante. Una vera icona. Ma forse non molti sanno che l'artista ha vissuto un'infanzia e un'adolescenza davvero difficili.

A raccontarlo è stata la stessa Elodie, in una lunga, commossa intervista al Corriere della Sera. La cantante non ha nascosto nulla del quartiere in cui è vissuta e della sua famiglia, che aveva problemi di tossicodipendenza. Ha parlato del suo rapporto con la scuola e del suo amore per la cultura. E le sue parole sono una forte testimonianza di quanto l'impegno e la volontà possano essere d'aiuto anche nelle situazioni più ardue. Una forza di carattere che molti chiamano resilienza e che è semplicemente un mix meraviglioso di fatica, speranza e positività.

Ecco cosa racconta Elodie: «Oggi non mi sento tormentata e sono piuttosto lucida riguardo a quello che è stato. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta... I miei si sono separati quando avevo otto anni ma anche prima non erano molto felici, a casa non c’era una bella arietta. Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere. Ma per me che ero una ragazzina e lì vedevo così erano dei folli».

Elodie affronta anche l'argomento della tossicodipendenza dei genitori: « l’ho capito dopo un po’, ma non ho reagito arrabbiandomi... Non mi va di addossare colpe a loro, ma sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina... Erano persone che stavano molto male». E c'erano anche: « tutta una serie di rotture pratiche: tornavo a casa e non c’era l’acqua calda, non riuscivo a studiare, provavo a proteggere mia sorella che ha tre anni meno di me: cercavo di non farle capire quanto andassero male le cose. Una situazione che mi creava un nervoso, una rabbia enorme, ma che non mi ha mai fatto sentire una sconfitta».

L'aver superato condizioni tanto difficili ha regalato a Elodie una profonda saggezza: «tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo». Ecco perché l'artista si sente «tanto ricca: ho vissuto un sacco di esperienze anche senza girare, anche perché: dove andavo? Alla fine, siamo stati tutti tanto male ma adesso stiamo tutti bene. E sono orgogliosa della mia famiglia: sono frutto della loro storia».

Elodie parla anche del valore della cultura e dello studio: «Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra... Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame... servirebbero delle super scuole, l’unica via d’uscita è lo studio, solo quello. Se tu studi vedi che ti passa la voglia di fare cavolate: ti si apre un mondo. Ma gli strumenti me li devi dare, invece se ne fregano. Senza, se sei giovane è un attimo che ti trovi a rubare o spacciare».

