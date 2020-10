Jon Bon Jovi e la moglie Dorothea: una storia d'amore lunga 40 anni

L'amore eterno esiste. Quello che ti fa battere il cuore sempre, quello che unisce due persone in una. È successo a tanti, anche a Jon Bon Jovi e la moglie Dorothea. I due iniziarono a frequentarsi nel 1980 e dopo 4 anni lei ebbe un attimo di esitazione. Lui stava muovendo i primi passi nel mondo della musica, aveva paura che le cose sarebbero finite lì a breve e gli disse: "Spiegami, perché dovrei stare seduta qui ad aspettarti?".

Arrivò il successo, il cantante iniziò a girare il mondo, facendosi vedere accanto a donne bellissime. Ma il suo cuore era di Dorothea: tornò nel New Jersey e fece di tutto per farle cambiare idea. Nel 1989 si sposarono e gli anni seguenti furono pieni di gioia, anche grazie all'arrivo di 4 figli. Lui era bellissimo e famoso, ribelle e tenero allo stesso tempo... innamoratissimo di sua moglie. Un amore che dura da ben 40 anni, che ha superato le difficoltà che una coppia inevitabilmente incontra nel suo cammino, e che ora risplende più forte di prima.

In occasione dell'uscita dell'ultimo progetto discografico dei Bon Jovi, il cantante racconta a People qualcosa di più sul suo matrimonio e svela il segreto di questa longeva unione. "Il rispetto reciproco. Siamo cresciuti insieme e ci piacciamo davvero. Abbiamo ancora voglia di uscire insieme".

"Lavoriamo sodo sul rapporto, ci divertiamo e non siamo mai caduti nelle trappole del mondo delle celebrità", ha spiegato la star di "Always". "Nel corso degli anni abbiamo visto caderci persone vicine e persone che conoscevamo solo da lontano". Parlando del ruolo di rock sta ha detto: "È solo quello che faccio, non quello che sono. Scrivo canzoni. Sono molto bravo a esibirmi. Questo è tutto".

Jon Bon Jovi e Dorothea sono molto uniti anche nel sociale. Insieme hanno fondato l'associazione "Soul Foundation" e hanno aperto anche una serie di ristoranti charity, attraverso i quali danno un pasto caldo a chi non ne ha.

(Foto Getty Images)