Mariah Carey : la rivelazione sconvolgente

Mariah Carey ha rivelato dettagli sconvolgenti e finora inediti sul suo primo matrimonio, quello con il produttore americano e sommo dirigente della Sony Music Tommy Mottola.

Ai tempi, Mariah Carey era una giovanissima esordiente, dal grande talento vocale. Tommy Mottola, potente boss discografico, l'aveva conosciuta appena diciottenne.

Era arrivato il successo, e anche il matrimonio: Mariah aveva sposato Mottola, di 21 anni più anziano. Ma i problemi non erano tardati a manifestarsi, come adesso racconta la Carey stessa, nell’autobiografia che la cantante ha appena pubblicato, intitolata “The Meaning of Mariah Carey”.

Mariah racconta come l'amore si fosse poi trasformato in un rapporto fosco e come lei si fosse sentita prigioniera di Mottola. Il marito infatti la faceva spiare giorno e notte, sia attraverso le telecamere di sicurezza installate nella villa, che grazie a un team di bodyguard incaricate di non perderla mai di vista.

La Carey ricorda: «Dovevo andare in silenzio in camera per cercare di scrivere le mie canzoni, quando dagli altoparlanti installati nella stanza arrivava puntuale la sua voce, che mi chiedeva ’cosa stai facendo?».

In un'altra occasione, Mottola la redarguì aspramente perché aveva incontrato un'altra artista senza comunicarglielo.

Il culmine si toccò però dopo. Mariah alla fine ebbe il coraggio di chiedere la separazione, e Mottola non lo prese bene. Quando la Carey diede la notizia al marito, questi afferrò un coltello per il burro, si avvicinò alla moglie e fece scorrere lentamente la lama lungo la sua guancia: «Ogni muscolo del viso mi si paralizzò, il corpo restò impietrito, smisi di respirare», racconta Mariah «I suoi ragazzi guardarono senza fiatare, poi lui allontanò la lama. Io ero piena di rabbia per l’umiliazione che avevo subito, per questo spettacolo da vigliacco avvenuto in cucina. Per me fu l’ultimo show da prigioniera di Sing Sing».

(Foto Getty Images)