Jennifer Lopez, che mamma!

Conciliare famiglia e lavoro è ogni giorno un'avventura. Ben lo sanno tutte le donne che lavorano e si occupano anche della casa e dei figli. Adesso, con tutte le distinzioni del caso (si sentono già arrivare le critiche : "certo, con tutto lo staff di tate a disposizione", "e come no, facile, con uno stuolo di domestici per casa") possiamo ben dire che Jennifer Lopez è un'artista assai impegnata nel lavoro (tra film e album la sua è un'attività assai intensa), ma sempre attenta a affettuosa nei confronti dei figli, i gemelli Emme e Max, avuti nel 2008 dall'ex marito Marc Anthony.

Basta vedere la sua pagina Instagram, dove si susseguono teneri momenti familiari e pose da vera super-diva.

Jennifer ha festeggiato Emme con un delizioso video appena pochi giorni fa.

E' poi passata a testimoniare tutta l'abilità artistica di Max, mostrandosi serenamente in tuta, con i capelli raccolti, in cucina, appena dopo la prima colazione.

Infine, ci ha regalato uno scatto in cui appare in tutto il suo splendore, alla meravigliosa età di 51 anni.

(Foto Getty Images)