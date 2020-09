Justin Timberlake e Jessica Biel di nuovo genitori

Justin Timberlake e Jessica Biel hanno avuto un bambino. Le voci circolavano già da qualche tempo, ma la coppia non aveva confermato né smentito.

A dare la notizia, bruciando però i genitori, è stato Lance Bass, ex componente degli NSYNC (la band in cui aveva cantato anche Timberlake) rimasto grande amico del musicista. Lance ha dato conferma del lieto evento durante un'intervista al CBS Entertainment Tonight. «Il bebè ovviamente è carino. È di Justin e Jessica!», ha infatti rivelato Lance, usando una parola che non lascia capire se si tratti di un maschio o di una femmina. Il musicista ha detto di aver visto il piccolo (o la piccola) in alcune foto e che la notizia era arrivata nella chat del gruppo degli NSYN. Ma non ha voluto rivelare altro: «Justin mi ucciderebbe!», ha detto.

Justin Timberalake ha sposato Jessica Biel nel 2012. La coppia ha già un bambino, Silas Randall, di 5 anni. E proprio in occasione del compleanno di Silas Justin aveva rivelato con un post su Instagram la sua idea sul diventare genitore: «I ragazzi crescono fino a diventare padri. Cerchiamo di insegnare a nostro figlio ad amare e rispettare tutti, gli insegniamo che tutte le persone sono uguali e che nessuno dovrebbe essere trattato in modo diverso (...) Sono grato a mia moglie che mi ha reso padre, ed è la mia persona / partner / insegnante / amica preferita in tutto questo».

(Foto Getty Images)