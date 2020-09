Lenny Kravitz apre il suo cuore. E parla di famiglia, fama e musica

Lenny Kravitz pubblicherà a breve, il 6 ottobre, la sua autobiografia, intitolata “Let Love Rule”. Nell'attesa l'artista, che a 56 anni è più in forma e attivo che mai (è anche il nuovo testimonial per Yves Saint Laurent) si è confessato al magazine fashion WWD. Con tanto di foto mozzafiato.

Kravitz ha trascorso il lockdown nell'isola di Eleuthera, alle Bahamas, paese originario del nonno materno (dove ha comprato una casa con i primi soldi guadagnati grazie alla musica), esercitandosi con la chitarra e gli altri strumenti musicali. «Suonare non è la stessa cosa che esercitarsi a suonare», ha dichiarato Lenny «Da molto tempo non avevo avuto l'opportunità di sedermi ed esercitarmi, migliorare. Non lo facevo dai tempi del liceo».

Naturalmente, si parla di ricordi. Il libro di memorie ha inizio quando Lenny ha 4 anni e si ferma sulle soglie del suo successo: «non volevo parlare della fama, della notorietà e di cose così», rivela Kravitz «Volevo raccontare il mio viaggio interiore, parlare delle persone che ho incontrato e dei rapporti con i miei genitori».

La madre di Lenny era Roxie Roker, attrice famosa per la serie tv “The Jeffersons” , il padre era il producer televisivo e promoter di jazz Sy Kravitz. Dopo il divorzio, i rapporti di Lenny con il padre furono tumultuosi e solo la biografia adesso ha permesso a Lenny di venire a patti con questo doloroso passato: «Siamo tutti esseri umani e in questo viaggio dobbiamo affrontare sfide e superare ostacoli o venire a patti con loro... Scrivere mi ha aiutato a non giudicare mio padre e vederlo come un essere umano. E' stato liberatorio».

La madre, invece, gli ha insegnato a non inseguire il successo: «Fin da piccolo mia madre mi ha insegnato a non misurare il successo in base al denaro, alle lodi della gente o ai premi ottenuti. L'importante è essere fieri del proprio lavoro ed esprimersi con onestà».

Lenny Kravitz ha scritto "Let Love Rule" con l'assistenza di David Ritz, già autore di libri su Ray Charles e Marvin Gaye.

