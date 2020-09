Sting: a Natale un nuovo album!

Sting è di ritorno con un nuovo album. A dare la notizia è stato l'artista stesso, durante il programma tv The Tonight Show di Jimmy Fallon.

Sting era nella sua tenuta in Toscana, avvolto in un candido cardigan, e ha rivelato che il nuovo disco sarà una vera sorpresa di Natale per i suoi fan.

L'artista ha ricordato di aver lavorato nel corso della sua carriera, con altri musicisti, da Eric Clapton a Shaggy e Melody Gardot (quest'ultima collaborazione è davvero recente). Così ha deciso di raccogliere alcuni dei suoi duetti in un album. E probabilmente, ci saranno anche delle canzoni nuove di zecca. «Nel corso degli anni ho registrato tanti, tanti duetti con alcune persone fantastiche, ad esempio Herbie Hancock ed Eric Clapton», ha ricordato Sting. «E quindi, abbiamo deciso di raccoglierli e abbiamo pensato di pubblicarli».

Sting ha anche annunciato l'uscita del nuovo singolo con il rapper Gashi.

L'intervista con Jimmy Fallon è stata davvero spassosa e Fallon ha anche scherzato provando a imitare Sting, cantando sulle note dei suoi successi parole come "patatine fritte e pizza"...

Guarda il video!