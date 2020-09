Ennio Morricone raffigurato in un murale gigante. A Bagheria l'omaggio al Maestro

A Bagheria, città della provincia di Palermo, l’artista Andrea Buglisi ha reso omaggio ad Ennio Morricone con la realizzazione di un murale gigante.

L'opera, realizzata nell'ambito del progetto di riqualificazione “Fuori cornice” (curato dall'architetto Cettina Castelli), è stata finanziata dal Rotary Club di Bagheria e con il patrocinio del comune di Bagheria, che nel 2006 aveva conferito al Maestro la cittadinanza onoraria.

Nel murale il grande compositore e direttore d'orchestra (scomparso lo scorso 6 luglio) è rappresentato in bianco e nero, in primo piano, con un indice sulla bocca nell'atto di chiedere silenzio. Nella raffigurazione Morricone indossa degli occhiali 3D, che rappresentano il suo legame con il cinema, sottolineato dalla sagoma che si vede sullo sfondo del regista siciliano Giuseppe Tornatore, per il quale il musicista ha composto numerose colonne sonore.

Come annunciato sui social dall'artista e dal Comune di Bagheria, l'inaugurazione dell'opera, inizialmente in programma per sabato scorso (26 settembre), a causa delle avverse condizioni meteo, è stata posticipata al prossimo 3 ottobre.

(Credits photo: Getty)