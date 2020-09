Michael Kiwanuka ha vinto il Mercury Prize!

Michael Kiwanuka si è aggiudicato il Mercury Prize, il premio conferito da una giuria formata da giornalisti, addetti ai lavori e musicisti al miglior disco britannico dell'anno.

Michael ha trionfato grazie a "Kiwanuka", album soul folk a cui ha dato il suo nome. L'artista era già stato candidato per i sui album precedenti, "Home Again" (2012) e "Love & Hate" (2016).

Kiwanuka ha battuto artisti come Charli XCX ("How I'm Feeling Now"), Dua Lipa ("Future Nnostalgia"), Laura Marling ("Song For Our Daughter").

Al musicista, nato a Londra da genitori ugandesi rifugiatisi nel Regno Unito per sfuggire al regime del crudele Idi Amin, va anche un premio in denaro di 25mila sterline.

Michael Kiwanuka sarà in tour nel nostro paese nel 2021. Ecco le date

Giovedì 15 luglio 2021 - Gardone Riviera (BS) – Festival Del Vittoriale TENER-A-MENTE.

Venerdì 16 luglio 2021 - Roma – - Romasummerfest, Cavea Auditorium.

Sabato 17 luglio 2021 - Fiesole (FI) – estatefiesolana - Teatro Romano di Fiesole .