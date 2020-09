Tiromancino: il dietro le quinte del video Finché ti va

I Tiromancino hanno da poco pubblicato il video del singolo "Finché ti va", in cui è protagonista un'emozionante coreografia, simbolo del potere liberatorio della danza e della musica.

Nella clip, in un'aula di terapia di gruppo, irrompe una giovane ballerina, che porta intensità e passione tra le persone presenti, spezza il cerchio del dolore e libera uno dei ragazzi dal suo dolore, conducendolo, a passo di danza, fuori, in alto, a toccare le nuvole. Le immagini sono intervallate dalle scene di Federico Zampaglione al pianoforte.

Il video è stato girato dai registi romani Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), i protagonisti sono la ballerina Vanessa Guidolin e Giacomo Ferrara, attore reso ben noto dalla serie televisiva “Suburra”.

Adesso Federico Zampaglione ha voluto condividere su Instagram le immagini del dietro le quinte delle riprese, che, nelle sue parole, sono state «Una giornata tra danza, musica e amicizia».

Federico Zampaglione ha raccontato così il nuovo brano dei Tiromancino: «Non è facile per me parlare di questa canzone perché ha una natura così intima e romantica che tende ad entrarmi sottopelle e a parole non riesco a descriverla bene. Va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare... È stata scritta (insieme a Jason Rooney, Luigi Sarto e Camilla Capolla) a novembre scorso, ma visti gli accadimenti ho voluto tenerla segreta e aspettare il momento giusto per farla venire alla luce. Ora è arrivato il tempo di condividerla e mi sento emozionato come agli inizi della mia carriera».

L'ultima canzone dei Tiromancino era stata “Vento del Sud”, uscita nell'estate dello scorso anno. La band ci ha regalato emozioni indimenticabili con brani ormai diventati dei classici, come “La descrizione di un attimo” (che ha festeggiato quest’anno 20 anni dalla sua pubblicazione), “Due Destini”, “Per me è importante”.