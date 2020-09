Fashion Week: Paul McCartney presenta musica inedita nella boutique della figlia Stella

La Milano Fashion Week è in pieno svolgimento. Per l'occasione Paul McCartney ha offerto una selezione musicale inedita, proprio nella boutique della figlia Stella.

La selezione musicale dura oltre tre ore. La boutique di Stella McCartney espone la nuova capsule collection Shared, realizzata in collaborazione con l'artista Will Sweeney.

Le canzoni scelte da Paul McCartney per la boutique di Stella sono per lo più strumentali e non possono essere né acquistate né scaricate. Si possono ascoltare con cuffie o in un photobooth insonorizzato. Qui è possibile realizzare un video da condividere sui social. Nella boutique si possono sfogliare anche i libri di fotografia della madre di Stella (e moglie di Paul) Linda.

La selezione inedita di Paul McCartney si può ascoltare anche nelle boutique Stella McCartney di Londra, Madrid, Parigi e Barcellona.

La Milano Fashion Week quest’anno presenta 65 sfilate, di cui 23 con il pubblico dal vivo e 41 in formato digitale, trasmesse sul sito di Camera Nazionale della Moda Italiana