La magia dei vinili batte i compact disc: è record di vendite nel 2020

I dati riportati dalla Recording Industry Associatin of America parlano chiaro: nel primi 6 mesi del 2020, le vendite dei vinili si sono aggirate intorno ai 232 milioni di dollari, mentre per i compact disc di 130 milioni. Il sorpasso - e la rivincita - è evidente e arriva dopo 34 anni di dominio del CD.

I vinili piacciono. Da prodotti di nicchia, piano piano si sono fatti strada anche tra il grande pubblico e oggi prendono il sopravvento nelle preferenze degli utenti. Il suono del vinile ha una qualità migliore, è più ricco e autentico. È diventato un oggetto da possedere e collezionare, dal gusto un po' nostalgico e retrò.

Non stupisce, però, che se paragoniamo i vinili allo streaming non c'è alcun paragone. Da qualche anno a questa parte, infatti, l'industria discografica è stata travolta dai servizi in streaming e online. Solo per fare un esempio della differenza con i supporti fisici: i primi 6 mesi dell'anno hanno registrato ricavi per 4,8 miliardi di dollari con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2019. Qui si parla di miliardi e non di milioni.

(Foto Photo by MARK S. on Unsplash)