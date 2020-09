George Michael: a Londra un murale in suo onore

George Michael, indimenticabile. Il suo talento indiscusso ha regalato al mondo della musica una magia unica,ma purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Per omaggiare la star, a Londra è stato inaugurato un murale nel quartiere di Kingsbury, dove George è cresciuto e ha frequentato le scuole. Realizzato dall'artista Dawn Mellor, il graffito è alto 9 metri e racconta con le immagini le canzoni più famose di George. Sono ritratte, infatti, alcune scene prese dai video di "Careless Whisper" e "Outside".

A mural celebrating the life of George Michael by London-based artist, Dawn Mellor is unveiled as part of the first Brent Biennial, presented by Brent 2020, London Borough of Culture

Credit: Anthony Upton/PA pic.twitter.com/Iw5a2GJzUV