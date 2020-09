Madonna: arriva il film sulla sua vita!

Madonna è pronta a dirigere il suo terzo film: forse non tutti ricordano, infatti, che la popstar ha già diretto due pellicole, “Sacro e profano” nel 2008, accolta in modo abbastanza positivo dalla critica, e “W.E. – Edward e Wallis”, definita, invece, un'opera poco riuscita. Lady Ciccone ha però deciso di riprovarci e questa volta il progetto è ancora più interessante: si tratta, infatti, del suo biopic, attraverso il quale l’artista intende raccontare in prima persona la sua storia e la sua carriera.

Madonna si occuperà di tutto: scriverà la sceneggiatura insieme al premio Oscar Diablo Cody, dirigerà il film e lo produrrà anche, insieme a Amy Pascal e Universal.

“Voglio raccontare il viaggio incredibile in cui la vita mi ha portata come artista, come musicista, come ballerina, come essere umano che cerca di farsi strada nel mondo – ha dichiarato la popstar in un comunicato - Il nucleo centrale del film sarà la musica. È la musica che mi ha fatto andare avanti, è l'arte che mi ha tenuta viva. Ci sono molte storie, mai raccontate e ispiratrici, che nessuno potrebbe raccontare meglio di me”.

A differenza dei Queen e di Elton John che per i loro biopic hanno fatto solo da consulenti, Madonna vuole invece occuparsi di tutto in prima persona, avvalendosi, tra l’altro, di una collaborazione tutta al femminile. Oltre alla sceneggiatrice e alla produttrice già citate, infatti, alla Universal sarà sempre una donna a seguire il progetto, Donna Langley, capo dello Universal Film Entertainment Group: “Madonna è l'icona definitiva – ha dichiarato la produttrice - Con il suo singolare dono di creare arte accessibile e di spostare sempre più su l'asticella, ha dato forma alla nostra cultura in un modo di cui pochi altri sono stati capaci”.

Dell’ipotesi di un biopic si parlava in realtà già da tempo, ma il lavoro vero e proprio è iniziato solo adesso: su Instagram Madonna in questi giorni ha pubblicato delle foto che la ritraggono mentre lavora alla sceneggiatura. “Siete pronti per la storia della mia vita?”, ha scritto in un post e i fan hanno subito risposto con entusiasmo. Intanto si sta anche cercando l’attrice che potrebbe interpretare la popstar in questo film: alcune indiscrezioni suggeriscono che il ruolo potrebbe essere affidato a Miley Cyrus, la candidata ideale per molte ragioni. Innanzitutto è sia una cantante che un’attrice con diverse esperienze alle spalle, ma soprattutto è trasgressiva e anticonformista, proprio come Madonna. Si attendono notizie ufficiali e i fan non vedono l'ora di poter vedere la storia della loro artista preferita sul grande schermo.

