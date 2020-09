Sting, che stile!

Sting: pronunci il suo nome e pensi subito a stile e classe inimitabili. Musicalmente, certo. Ma anche come attitudine verso la vita. Un'ulteriore prova (se mai ce ne fosse bisogno) è la foto pubblicata sulla pagina Instagram del musicista.

Nello scatto Sting è in relax da vacanza. Ma che stile: tavolino da prima colazione, ombrellone in perfetto italian mood, quotidiano aperto e sullo sfondo il paesaggio della nostra meravigliosa Toscana. Oltre a un elegante accappatoio. Persino troppo? Ma Sting ne è ironicamente consapevole, e infatti scrive nel post che accompagna l'immagine: «Aspettando Joan Collins» (la diva delle soap celebre per il suo stile da Hollywood d'altri tempi). Insomma: il musicista all'eleganza ci tiene, eccome, ma sa anche come scherzarci su. E strapparci un sorriso divertito. Grazie, Sting.

