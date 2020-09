Lady Gaga: nuovo ruolo al cinema

Lady GaGa potrebbe tornare al cinema. Dopo aver entusiasmato con "A Star Is Born", in cui recitava accanto a Bradley Cooper, il grande schermo pare nuovamente tentarla.

Il suo nuovo ruolo potrebbe essere però ben diverso da quello che l'ha fatta amare dal pubblico dei cinema di tutto il mondo. Pare infatti che GaGa dovrebbe prender parte al nuovo film di prossima uscita della saga Marvel vestendo i panni di Emma Frost, uno dei personaggi degli X-Men. A rivelarlo è stato il sito We Got This Covered.

Emma Frost è un personaggio dal passato piuttosto problematico. Dotata di capacità telepatiche con una mutazione secondaria che le conferisce una forza sovrumana, all'inizio della sua storia, nota come Regina Bianca (White Queen) del Club infernale, è uno dei peggiori nemici degli X-Men, poi la sua posizione cambia ed entra a far parte del gruppo mutante e ne diventa il leader.

Prima di Lady GaGa è stata l'attrice statunitense January Jones ad interpretare l'eroina in "X-Men: First Class" ma, giudicata poco fedele al personaggio del fumetto, la sua versione è stata molto criticata. Tra i musicisti legati al mondo Marvel c'è anche Janelle Monáe che ha espresso il desiderio di interpretare il ruolo di Storm.

