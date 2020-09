Zoe Wees ospite di Radio Monte Carlo oggi alle 18.30!

Ospite di Radio Monte Carlo oggi, alle 18.30, durante Take It Easy, è Zoe Wees, la giovanissima artista che con la canzone "Control" ha letteralmente scalato le classifiche mondiali.

Zoe Wees, appena 17 anni, è nata ad Amburgo da una famiglia statunitense. Sin da piccola soffre di epilessia ed è soggetta a frequenti crisi. Ma la natura l'ha dotata anche di un potentissimo talento per la musica. Un'insegnante capisce che Zoe ha una voce meravigliosa e la ragazza inizia così a dedicarsi al canto, trovandovi rifugio e sostegno. Una passione e un'applicazione che hanno dato i loro frutti: il singolo "Control" è una grande hit e adesso Zoe è al lavoro al suo primo album.

Questo è il messaggio di Zoe: «“Non mi basta affrontare i miei timori nella canzone, voglio dimostrare a tutti che la paura si può vincere. Voglio usare "Control" per motivare le persone a non mollare, a cercare la propria forza con il supporto delle persone che ama e protegge. Solo così tutto andrà bene! Credi in te stesso, e resta forte».

