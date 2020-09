Madonna batte Lady Gaga: ecco la classifica delle migliori cantanti diventate attrici

Sono state diverse le cantanti che nel corso della loro carriera si sono cimentate anche nel ruolo di attrice.

Vogue Francia ha deciso di stilare una classifica (forse per alcuni discutibile), incoronando la migliore tra le cantanti-attrici degli ultimi anni. 6 le pellicole scelte tra le performance cinematografiche delle cantanti superstar, che però lasciano per strada molte celebrità inossidabili, prima fra tutte Barbra Straisand, e a seguire Cher e Liza Minnelli.

L'edizione francese della rivista più glamour non ha considerato il passato glorioso di diverse attrici-cantanti che, anche per i loro film, hanno conquistato il successo e la popolarità presso il grande pubblico.

La scelta è invece ricaduta su dive che si sono trasformate in stelle da botteghino.

Così, la classifica ha fatto discutere: solo terza, per esempio, Jennifer Lopez con Out of Sight, per non parlare del sesto posto di Lady Gaga, nonostante la nomination ricevuta agli Oscar per la sua performance in A Star is born accanto a Bradley Cooper, che segue clamorosamente Madonna in Cercasi Susan disperatamente.

Ma scopriamo chi è salita sul podio. Ecco la classifica:

1. Janelle Monáe – Moonlight (2016)

2. Selena Gomez – Spring Breakers (2012)

3. Jennifer Lopez – Out of Sight (1998)

4. Mariah Carey – Precious (2009)

5. Madonna – Desperately Seeking Susan (1985)

6. Lady Gaga – A Star is Born (2018)