Mick Jagger in incognito incantato dal Duomo di Siena

Il patrimonio artistico italiano è tanto e tale che non può che lasciare incantati. Ne sa qualcosa anche Mick Jagger, da sempre affezionato visitatore delle bellezze del nostro paese, che adesso è stato sorpreso a Siena, durante una visita al Duomo.

L'artista era in realtà in incognito, fornito di mascherina e cappello. Nessuno aveva riconosciuto in quel turista straniero il leggendario leader dei Rolling Stones, finché un'addetta non gli aveva chiesto di togliersi il cappello, per rispetto al luogo sacro. Una volta a testa scoperta, Jagger è stato subito riconosciuto.

Mick Jagger si è fermato nel Duomo per circa 45 minuti, ammirando il meraviglioso pavimento in marmo del Duomo, la Libreria Piccolomini e la piccola Cappella Sistina senese, dove si trova il modello delle Tre Grazie che ha ispirò Raffaello.

L'artista è poi tornato nella sua Mercedes nera e ha fatto ritorno a Firenze.