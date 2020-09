Tiziano Ferro: arriva l'album Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri

Tiziano Ferro è di ritorno. Il 3 settembre esce infatti il singolo "Rimmel", la canzone di Francesco De Gregori che Tiziano ha scelto per anticipare “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri” (in arrivo il 6 novembre). Si tratta del primo album di cover per l'artista, che ha deciso di reinterpretare 13 brani di autori italiani. Le loro canzoni, per Tiziano, hanno dato forma a piccoli miracoli, come «luci piccolissime in fondo al tunnel, risposte, ispirazione, voglia di cambiamento, testardaggine, coraggio, risate, amore».

Gli altri brani presenti nel disco sono "Morirò d'amore" (Giuni Russo), "Bella d'estate" (Mango), "Margherita" (Riccardo Cocciante), "E ti vengo a cercare (Franco Battiato), "Almeno tu nell’universo" (Mia Martini), "Cigarettes And Coffee" (Scialpi), "Perdere l'amore" (Massimo Ranieri, che per l’occasione duetta con Tiziano), "Piove" (Jovanotti), "Portami a ballare" (Luca Barbarossa), "Nel blu dipinto di blu" (Domenico Modugno), "Ancora, ancora, ancora" (brano di Cristiano Malgioglio noto soprattutto nell’interpretazione di Mina) e "Non escludo il ritorno" (scritto da Franco Califano e Federico Zampaglione).