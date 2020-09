Lady GaGa: ecco perché ha qualcosa da insegnarci

Lady GaGa è stata la trionfatrice indiscussa degli ultimi MTV Video Music Award. La star di origini italiane si è infatti aggiudicata ben 5 premi e ha letteralmente stregato il pubblico con la sua performance live ("Rain On Me").

Lady GaGa è stata anche ammirata per i suoi look decisamente fuori dall'ordinario e per le mascherine indossate, a dir poco futuristiche. Ma sono le sue parole a regalarci una bella lezione di vita. Durante la serata, l'artista ha dichiarato: «Dite sempre quello che pensate. E indossate la mascherina, è un segno di rispetto». Un invito dunque a pensare con la propria testa e avere il coraggio di difendere le proprie idee. Ma anche una decisa sollecitazione a rispettare gli altri e soprattutto la loro salute, indossando la mascherina.

Visualizza questo post su Instagram ⚔️ #VMAs Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 30 Ago 2020 alle ore 8:40 PDT

Lady GaGa è anche una convinta sostenitrice del valore delle proprie origini e della loro cultura. L'artista ha spesso rivendicato con orgoglio le proprie origini italiane e ultimamente ha tributato un omaggio goloso alla nostra tradizione, postando su Instagram le foto che la vedono alle prese con un piatto italiano.

GaGa ha scritto: «Ho messo del rosè nella mia Bolognese. Preparando la cena con amore e un po' di sugo italiano piccante. Mando amore a tutti! Mangia! (quest'a parola è scritta in italiano) Amo connettermi con la mia cultura con qualcuno che amo».

(Foto Getty Images)