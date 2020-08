Gregory Porter ospite di Monte Carlo Nights

Lunedì 31 agosto, alle 22.30, non perdere l'intervista esclusiva a Gregory Porter! Il grande artista statunitense è infatti ospite di Monte Carlo Nights per raccontare a Nick The Nightfly tutte le curiosità legate al suo nuovissimo album, "All Rise", uscito il 28 agosto.

L'album è per Porter il ritorno al suo talento di songwriter, con testi scritti “a cuore aperto”,in un perfetto mix di jazz, soul, blues, gospel e pop.

Gregory ultimamente si era anche esibito in occasione della nuova missione su Marte della NASA il 30 luglio scorso e aveva eseguito "America The Beautiful" dalla sua casa in California, durante i festeggiamenti trasmessi dal vivo in occasione del lancio della sonda Mars 2020 Perseverance Rover Mission.

Ascolta la nostra intervista esclusiva!