Celine Dion si racconta nel cortometraggio in cui parla del primo album senza il marito

“A volte non pensiamo di essere coraggiosi. A volte, però, siamo più forti di quello che pensiamo”. Recita così Céline Dion in apertura del cortometraggio “Behind Céline Dion’s Courage”, pubblicato il 23 agosto scorso. La cinque volte vincitrice di un Grammy Award appare elegante, intima e al contempo forte e tenace. Con un lungo abito giallo attillato e un raffinato chignon, Céline si racconta, esplora ed elabora il dolore per la perdita del marito, René Angélil, avvenuta nel 2016. Non solo consorte, ma anima gemella e impresario.

“Courage”, l’album di cui il corto rappresenta il dietro le quinte, è stato pubblicato dalla cantante canadese a metà novembre del 2019 ed è il primo lavoro in lingua inglese a uscire senza la preziosa collaborazione di Angélil, scomparso all’età di 74 anni a causa di un cancro alla faringe.

“Io e lui eravamo una sola persona. E quando è morto, mi sono sentita come se fosse rimasta solo metà di me stessa”. L’iconica artista di Charlemagne svela il suo dolore più intimo, ma racconta anche la sua elaborazione. “Sono una guerriera. Sono una madre. Sono forte. Posso farcela. Ho deciso che avrei ricostruito la mia seconda metà perduta”. Con la sua solita ironia, Céline Dion svela il backstage dell’album: da come abbia voluto prendersi dei rischi a come abbia voluto esplorare nuovi orizzonti. Scoprendo, attraverso il dolore, una nuova parte di sé, un nuovo modo di essere artista e una nuova fonte di energia.

(Credits: Getty Images)