Con “Brown Skin Girl” Beyoncé porta in alto il black pride

A nemmeno un mese dall’uscita del visual album evento “Black Is King”, Beyoncé ha lasciato tutti a bocca aperta con il video del singolo “Brown Skin Girl”, nel quale è affiancata dalla figlia Blue Ivy, da SAINt JHN e da WizKid. Nel cortometraggio musicale di 6 minuti, diretto da Jenn Kniru, la cantautrice e attivista non è però da sola. Insieme a lei compaiono anche Naomi Campbell, l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o e Kelly Rowland, ex collega delle Destiny’s Child.

“Brown Skin Girl, la tua pelle non è solo scura: risplende e racconta la tua storia”, canta Queen B, portando alta la bandiera dell’orgoglio nero. Il video è stato presentato a Good Morning America. “Per me era importante che in ‘Brown Skin Girl’ rappresentassimo tutte le diverse sfumature di pelle scura. Volevo che tutti i personaggi fossero dipinti sotto una luce regale. A Jenn Nkiru è venuta in mente l’idea delle debuttanti nere. Era importante fare tutto questo insieme, celebrandoci a vicenda”, ha spiegato Beyoncé. “La mia più grande ispirazione arriva dai neri, soprattutto dalle donne”, ha chiosato invece la regista britannica di origini nigeriane.

“Black Is King” è uscito sulle piattaforme digitali il 31 luglio. Il visual album è una sorta di “The Lion King: The Gift”, la colonna sonora del remake del Re Leone. “Spirit”, il singolo capostipite del progetto, aveva celebrato il black pride, grazie anche a un videoclip dall’estetica eccezionale. “Black Is King” è il terzo visual album della 24 volte vincitrice dei Grammy Awards.

(Credits: Getty Images)