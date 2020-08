Tiziano Ferro: in ansia per il suo cane Beau, operato d'urgenza

Sono state ore di ansia e preoccupazione quelle vissute da Tiziano Ferro la scorsa notte. Il cantante ha raccontato in un lungo e toccante post su Instagram che il suo cane Beau è stato operato d'urgenza per una emorragia.

Tiziano ha postato una foto in bianco e nero della sua camera da letto accompagnata da una lunga didascalia in cui racconta di aver trascorso una notte insonne a guardare quell'angolo della stanza, in attesa della chiamata dalla clinica, arrivata solo alle 9 del mattino ma con un'ottima notizia: l’intervento di Beau era andato bene.

Il cantante ha poi raccontato cosa è accaduto: «L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso. Invece Beau è nato con due milze. E una si è lacerata accidentalmente. Dovrebbe essere solo questo. Se Dio vuole».

L'attesa, però, per Tiziano e suo marito Victor non è finita: «Noi eravamo qua davanti, svegli da un giorno. Ad aspettare, e aspettiamo ancora: come avrebbe fatto lui e tutti gli altri cani, per noi. Perché loro sono così, e a noi resta solo imparare».

Dopo l'intervento, per Beau è il momento di recuperare le forze. Ma Tiziano è positivo e felice, come racconta lui stesso in un post di aggiornamento sulle condizioni di salute del cane: «Ci hanno fatto appena sapere che Beau è abbastanza stabile ma non mangia quindi non tornerà a casa oggi. Se stará meglio sarà anche per tutto l’amore immenso che si sta mobilitando. E questo per oggi è più che sufficiente per sentirmi felice».

Beau è stato adottato da Tiziano e Victor lo scorso aprile. Il cantante era andato in canile per offrire una vita migliore ad una di quelle creature ed è tornato con lui ed Ellie.

Nelle scorse settimane Tiziano ha pubblicato molti scatti che li ritraggono insieme, già inseparabili. Il cantante, evidenziando la gratitudine e l'amore dimostrato dal suo nuovo amico, ha lanciato un appello: «Se potete adottate un cane adulto».

