5 curiosità su Mika

Mika è nato a Beirut il 18 agosto 1983. Ecco 5 curiosità su di lui che forse non conoscete.

1- Mika parla 7 lingue: inglese, francese, spagnolo, italiano, dialetto libanese; conosce anche l'arabo e il cinese.

2 - E' allergico ai frutti di mare, alle punture di zanzara e al burro d’arachidi. Detesta il latte e ama la pasta.

3- Aveva attirato l'attenzione delle case discografiche con il suo profilo MySpace; nel 2006 firmò il contratto per il suo primo singolo, "Grace Kelly".

4- Durante la guerra civile in Libano Mika visse con la sua famiglia per 7 mesi all’interno nell’ambasciata americana in Kuwait.

5- Compra sempre tre pezzi di un qualsiasi capo di abbigliamento.

