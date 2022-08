Da Amy a Bring On The Night: i più bei film dedicati alla grande musica

Sono film da guardare e riguardare. Perché raccontano la vita, la musica e le grandi canzoni di celebri personaggi musicali. Un modo davvero coinvolgente per vivere l'ispirazione, le passioni e il quotidiano dei nostri artisti del cuore.

Ecco alcuni titoli, decisamente imperdibili per un vero appassionato della grande musica.

Amy

Documentario del 2015 diretto da Asif Kapadia sulla vita di Amy Winehouse. Ricco di video e interviste inedite, ha vinto l'Oscar al miglior documentario. La famiglia della cantante si è però dissociata dalla pellicola.

Bring On the Night

Il regista Michael Apted segue con emozione un intenso periodo nella vita di Sting, dalle lunghe prove in una villa vicino a Parigi, al live di enorme successo e alla nascita di uno dei figli del musicista, in clinica. Il film è del 1985.



Duran Duran Unstaged

Il film del 2011, diretto da David Lynch, racconta il concerto dei Duran Duran al Mayan Theater di Los Angeles.

Elton John: Me, Myself & I

Documentario del 2007 diretto da James Strong. Le immagini risalgono a dieci anni prima, dopo la morte di Lady Diana: il film racconta a 360 gradi la vita dell'artista, tra scelte sentimentali e dipendenze, musica e celebrità.

Celine: Through the Eyes of the World

Nel 2010 Stéphane Laporte racconta le vicende di Céline Dion per tutto il Taking Chances World Tour, sul palco e nella vita privata.

The Life of an Icon

Andrew Eastel dirige nel 2011 questo documentario partendo dalle esibizioni di Michael Jackson con i Jackson 5 e passando poi al suo grande successo da solista, anche grazie a video inediti e interviste all'artista e a Whitney Houston, Smokey Robinson, Paul Anka e Dionne Warwick.

E, se ancora questi titoli non vi bastassero, vi suggeriamo anche "Gaga: Five Foot Two", dedicato a Lady GaGa e naturalmente il capolavoro di Bruce Weber "Let’s Get Lost" del 1988, dedicato a Chet Baker.