John Legend pubblica il nuovo album Bigger Love

John Legend ha pubblicato il nuovo album, "Bigger Love", suo settimo disco in studio.

L'album, prodotto da Raphael Saadiq, contiene 16 canzoni ricche di gioia e amore, speranza e splendida musica, tra pop-soul., R&B e potenti ballad.

John Legend ha accompagnato l'uscita del disco con alcune profonde riflessioni: «Durante questi tempi difficili, alcuni di noi potrebbero chiedersi se sia giusto ridere, ballare o essere romantici. Ultimamente, le immagini delle persone afroamericane nei media ci hanno mostrato con le ginocchia sul collo, in lutto, o mentre esprimevamo la nostra rabbia collettiva. Abbiamo sentito tutti quelle emozioni. Ma per noi è anche importante continuare a mostrare tutte le sfaccettature di ciò che significa essere nero e umano. Attraverso l’arte, siamo capaci di fare esattamente quello. Questo album è una celebrazione dell’amore, della gioia, della sensualità, della speranza e della resilienza: tutte quelle cose che rendono la nostra cultura così bella e importante».

E ha continuato: «Non ho l’illusione che la musica possa salvare il mondo o risolvere i suoi problemi, ma personalmente, mi sono sempre rivolto alla musica quando avevo bisogno di aiuto per affrontare dei periodi difficili e so che molti di voi hanno fatto la stessa cosa. Per questo non riuscivo ad aspettare l’uscita di questo album. Ho debuttato nel 2004 con un album dal titolo “Get Lifted”. E adesso, nell’estate del 2020, spero che questo nuovo disco possa sollevarvi di nuovo, riempire i vostri cuori di amore e ispirazione, darvi qualcosa per farvi ballare, per prendere per mano qualcuno o che possa essere una colonna sonora per fare l’amore».