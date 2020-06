Bono: la figlia Eve non è una goccia d'acqua

Tra tanti figli di celebrità tanto simili ai loro genitori da sembrare gocce d'acqua (vedi i casi di Apple Martin e della madre Gwyneth Paltrow, di Maya Hawke e di mamma Uma Thurman o, per restare in Italia, di Deva Cassel e mamma Monica Bellucci), ecco una figlia che in fondo non somiglia molto al celebre padre.

Si tratta di Eve Hewson, ventinovenne figlia di Bono e della moglie Ali.

Eve, che ha una sorella maggiore, Jordan, e due fratelli più piccoli, Elijah e John, ha anche scelto di non dedicarsi alla musica (ha confessato: «Non sono intonata») e si è data al cinema. Vive a Brooklyn e ha recitato nel "Ponte delle spie" di Steven Spielberg, in "Robin Hood" di Taron Egerton, nel thriller "Behind Her Eyes", in "This Must Be The Place" di Paolo Sorrentino e interpreterà "The Luminaries" per la BBC.

Parlando del celebre padre Bono, Eve lo ha definito «il classico padre che ti mette in imbarazzo... Da piccola mi faceva ascoltare i Backstreet Boys in macchina, cantando ai semafori, e poi mi accompagnava a scuola in vestaglia».

(Foto Getty Images)