Adele torna a farsi vedere dopo la drastica dieta. E ricorda le vittime della Grenfell Tower

Adele è tornata per la prima volta a farsi vedere "in pubblico", dopo la drastica dieta che le ha fatto perdere 30 chili e dopo il lockdown. La sua prima apparizione è in video, ma non per una canzone.

Adele ha infatti voluto ricordare le vittime innocenti del rogo alla Grenfell Tower di Londra. Il 14 giugno 2017 infatti in quell'edificio morirono 72 persone e Adele, che corse a portare aiuto, non ha mai dimenticato la tragedia, in cui persero la vita anche due giovani fidanzati italiani, Marco Gottardi e Gloria Trevisan.

Nel video, Adele fa sentire tutta la sua vicinanza alle famiglie delle vittime: «Voglio far sentire il mio amore a tutti voi, oggi, e farvi sapere che sto pensando a voi, e lo faccio sempre... Anche se dobbiamo farlo nel mondo virtuale e online, su Zoom, è ancora così importante per noi piangere insieme e ricordare quella terribile notte e riflettere sia su quel momento che su dove siamo oggi... è importante celebrare ancora le vite delle persone che sono morte quella notte».

Adele ha anche ricordato l'importanza della solidarietà: «è un fatto scientifico che gli esseri umani siano animali da branco che non dovrebbero mai essere lasciati da soli. Abbiamo bisogno l’uno dell’altro per sopravvivere e andare avanti, e questo fatto lo avverto veramente quando penso alla comunità di Grenfell... incontrarsi e riunirsi come comunità, oggi, è più importante che mai... non c’è mai stato un momento più opportuno per esercitare veramente la vicinanza, la compassione, l’apertura mentale e la persistenza. Persistenza nel pretendere risposte e nell’agire».

