Lionel Richie: arriva il musical con le sue canzoni

E adesso le canzoni di Lionel Richie diventano un musical. A dare l'indiscrezione è il magazine specializzato Variety, ma in effetti viene da pensare come mai non si fosse pensato prima a un'idea simile.

Il grande Lionel Richie ha infatti firmato tante splendide hit, vinto 4 Grammy e venduto oltre 90 milioni di dischi. Dunque un musical è un'ottimo modo per celebrare il talento di questo artista, nato nel 1949.

Non si vorrebbe però fare un film biografico, come "Bohemian Rhapsody". L'idea è quella di una storia romantica, accompagnata e scandita dalle canzoni di Richie. Una sorta di "Mamma Mia!", insomma, che aveva utilizzato le canzoni degli Abba per raccontare una vicenda a tinte rosa.

A scrivere la sceneggiatura sarebbe Pete Chiarelli, che ha già firmato successi come '"Ricatto d'amore", "Now You See Me 2" e "Crazy & Rich". Lionel Richie non ha ancora dato conferma della notizia, ma pare che sia stato proprio lui a proporre l'idea nel gennaio di quest'anno. Il film dovrebbe uscire tra il 2021 e il 2022.

E il titolo? Be', ma questo è facile: "All Night Long", naturalmente.

(Foto Getty Images)