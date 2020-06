Elisa canta Mare Mare e dà il via alle cover di I Love My Radio

E' Elisa a dare il via alle eccezionali cover di I LOVE MY RADIO, il progetto che unisce per la prima volta le emittenti radiofoniche italiane per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.

Elisa interpreta la hit "Mare mare" di Luca Carboni. La canzone fu pubblicata originariamente nel 1992, l'anno degli scandali di tangentopoli, ma anche della moda del karaoke, dell'Europa unita e del primo sms della storia. Nella versione di Elisa, il brano si veste di elettronica e ci regala ancora una volta le sensazioni uniche dell'odore del mare e del vento caldo d'agosto.

Ogni settimana, per I LOVE MY RADIO, sarà pubblicata una grande cover di classici della canzone italiana. A interpretarli, artisti come Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Negramaro, Eros Ramazzotti.

Fino al 31 luglio, è possibile votare su ilovemyradio.it per scegliere la canzone della vostra vita tra i 45 brani, uno per ogni anno dal 1975 al 2019.