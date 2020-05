Nek ospite di Radio Monte Carlo

Venerdì 29 maggio alle 12.00 Nek è ospite di Rosaria e Max per parlare del suo nuovo album.

Non perdere la nostra intervista!

Venerdì 29 maggio esce anche il nuovo album di Nek, “Il mio gioco preferito – parte seconda”, di cui Nek ha parlato in questo modo sui suoi social: «Alla seconda parte dell’album stavo lavorando da qualche mese, ma non avevo ancora terminato di scriverlo e, quando è cominciato tutto questo, ho dovuto momentaneamente rallentare tutta la macchina. Però, ve l’ho promesso, ho deciso che voglio andare avanti con la mia musica e adesso sta arrivando il momento di farvela sentire…».

L'artista ha anche condiviso con i propri fan alcune delle canzoni:la nuova versione di “E da qui”, ricantato insieme alle figlie Beatrice e Martina, per ricordare che “la vita rimane la cosa più bella che ho”, poi “Amarsi piano” e “Allora sì”.

Il primo singolo “Perdonare” è una canzone d’amore e di speranza.

Anche una delle più celebri canzoni di Nek è nella lista della coinvolgente iniziativa I LOVE MY RADIO che invita a votare la propria canzone preferita tra le bellissime 45 canzoni italiane in lista (una per ogni anno, dal 1975 al 2019).

La canzone di Nek è quella scelta per rappresentare l'anno 1997: "Laura non c'è". Si può votare fino al 31 luglio!