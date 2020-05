L'Italia della musica conquista anche in campo classico: ecco la sorprendente lista degli ascolti in quarantena

La musica classica scalda il cuore e nobilita l'animo. In questo periodo di quarantena, molti l'hanno ascoltata, per prendersi un momento di pausa dall'emergenza e dalle notizie che si accavallavano, per rilassarsi e riconnettersi con se stessi. Ma quale musica d'arte si è ascoltata di più? Quale direttore d'orchestra?

Spotify ha raccolto i dati degli ascolti di musica classica negli ultimi 30 giorni e ha stilato una classifica sulla preferenza di questa arte in tutto il mondo. Nello specifico, ha evidenziato i 100 compositori e direttori d’orchestra più apprezzati nell’ultimo mese. Un'impresa ardua e non solo in termini di numeri, ma anche di gusti.

Il podio è occupato sempre da loro: nell'ordine Bach, Beethoven, Mozart. Al quarto posto è arrivato Chopin, al quinto Debussy e al sesto il nostro Vivaldi. Tra gli autori italiani, oltre a Vivaldi, troviamo: Puccini, Verdi, Rossini, Mascagni, Albinoni, Donizetti, Bellini, Monteverdi e Pergolesi. In tutto sono 17 e le posizioni che occupano sono sorprendenti. Ad esempio, Puccini è prima di Verdi e Rossini... non tutti lo avrebbero detto!

E per quanto riguarda i direttori di orchestra? La sorte vuole che anche per loro gli italiani siano 17 su 100: Abbado, Muti, Chailly, Pappano e Sinopoli sono i nomi in testa. In questa classifica è necessario, però, fare una precisazione. Appaiono, infatti, sia i direttori cosiddetti puri che i direttori-pianisti, i direttori-compositori e i barocchisti. È così che troviamo anche Barenboim, Bernstein, Boulez.

Al primo posto tra i direttori d'orchestra c'è Karajan (e non stupisce), al secondo posto c'è Marriner (e questo sì che stupisce). Mostri sacri come Toscanini, Mravinskij e Furtwängler, invece, prendono posto nelle ultime file della classifica e questo perché, purtroppo, la qualità delle loro registrazioni è molto bassa e gli utenti scelgono altri direttori per godere appieno dell'immensità di questa arte eterna.

