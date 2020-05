14 Maggio 1998: addio a Frank Sinatra

Il 14 maggio 1998 il grande Frank Sinatra si spegneva a Los Angeles, all'età di 82 anni, in seguito ad un infarto.

"The Voice" era nato a Hoboken, nel New Jersey, il 12 dicembre 1915.

La sua strepitosa carriera durò ben sette decenni, nel corso dei quali ha venduto oltre 150 milioni di dischi, vinto due premi Oscar ("Da qui all'eternità" e "The House I Live In") e ventun Grammy Award e conquistato le platee mondiali con le sue performance da cantante e attore.

Frank Sinatra si sposò quattro volte e tra le sue mogli ci furono Ava Gardner e Mia Farrow! Fu anche amico del presidente John Fitzgerald Kennedy, al quale aveva presentato Marilyn Monroe.