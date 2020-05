Celine Dion, grazie: con il tuo ballo travolgente ci regali un sorriso di gioia

Grazie Celine Dion. Che sa sempre come affrontare le situazioni. Che ha vissuto esperienze molto dolorose (la malattia e la tragica scomparsa del marito, l'addio all'amata madre), le ha attraversate con coraggio e ha saputo come rinascere, con ancora più energia e voglia di andare avanti. Accettando lacrime e sorrisi, che sono parte della vita.

Adesso, Celine Dion ci regala un travolgente momento di gioia, per distoglierci almeno per un attimo dalle nostre preoccupazioni di questi giorni strani.

Celine ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram il video in cui mostra il suo camerino al Met Gala dello scorso anno. Erano davvero altri tempi, sembra un secolo fa, quando le star si vestivano in maniera strepitosa per partecipare a quest'evento benefico. Il Met Gala era previsto proprio in questi giorni, ma si è svolto solo in maniera virtuale.

E Celine ci ha regalato un sorriso di gioia con questo suo scatenato ballo, che speriamo ci sia d'augurio per tempi migliori a venire. (Foto Getty Images)