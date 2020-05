Adele magrissima nella foto di compleanno

Adele ha festeggiato il compleanno il 5 maggio e per ringraziare i fan degli auguri ricevuti, ha pubblicato una foto. Bellissima. Ma per molti in quell'immagine Adele è irriconoscibile.

Adele infatti ha perso circa 30 chili seguendo la dieta Sirt, che è diventata inevitabilmente subito di moda. E sono partite le polemiche tra chi la preferiva come prima e chi invece si è detto stanco delle continue osservazioni sull'aspetto fisico delle star (e delle persone normali), tra accuse di body shaming e inno alla libertà di fare del proprio aspetto ciò che si preferisce.

La polemica non sembra destinata a esaurirsi in breve tempo. A trarne vantaggio per ora è la dieta Sirt, che prevede l'eliminazione di zuccheri e dei grassi saturi e la riduzione delle porzioni dei latticini. Detta anche dieta del gene magro, introduce nell'alimentazione cibi capaci di attivare le sirtuine, ovvero geni che stimolano il metabolismo. Tra gli alimenti di questo tipo, olio extravergine d’oliva, cioccolato fondente, vino rosso, the e caffè, fragole, mirtilli, noci, grano saraceno, peperoncino, cavolo, radicchio, cipolla rossa e rucola.