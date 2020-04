Alicia Keys pubblica Good Job: la canzone dedicata a chi è in prima linea contro il virus

Alicia Keys ha pubblicato il suo nuovo singolo, intitolato “Good Job”. Una canzone vibrante, dedicata a chi è impegnato in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

La canzone era stata scritta nel 2019 e doveva far parte del nuovo album della cantante, “Alicia”. In origine, il brano rendeva omaggio ai personaggi importante nella vita dell'artista, ma l'emergenza in atto ha suggerito alla Keys di dargli un significato universale, dedicato a tutti quanti, operatori sanitari, genitori, insegnanti che stanno affrontando questa situazione.

«Che tu sia in prima linea negli ospedali, trovando un equilibro tra lavoro, famiglia e insegnamento scolastico da casa, consegnando posta, pacchi o cibo, o affrontando altre difficoltà personali a causa del Covid-19, io ti sento. Sei visto, amato e profondamente apprezzato», ha dichiarato Alicia Keys. "Good Job" sarà anche utilizzata nella campagna CNN Heroes, per rendere omaggio a tutte le persone normali che nell'emergenza si sono comportate da eroi. (Foto Getty Images)