Patty Pravo, buon compleanno!

Festeggia il compleanno l'ex ragazza del Piper, Patty Pravo, nata Nicoletta Strambelli a Venezia, il 9 aprile del 1948.

Patty Pravo ha interpretato alcune delle canzoni italiane più famose in Italia e nel mondo ("La bambola", "Pensiero stupendo", "Ragazzo triste", "Pazza idea", "Per una bambola"). Ha partecipato nove volte al Festival di Sanremo, arrivando otto volte in finale e ottenendo quattro premi della critica.

Tratta proprio dal Festival di Sanremo 1997, ecco l'esibizione per cui Patty Pravo vinse il suo terzo Premio della Critica, interpretando "...E dimmi che non vuoi morire", scritta per lei da Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Roberto Ferri.

(foto Getty Images)