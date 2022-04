Buon compleanno Al Green

Albert Leornes "Al" Green è nato a Forrest City, nell'Arkansas, il 13 aprile 1946.

Al Green è un grande della musica gospel e soul.

Nell'ottobre 1974 la sua fidanzata, Mary Woodson, gli versò addosso fiocchi d'avena bollenti perché Green non voleva sposarla.Il musicista rimase ustionato e la ragazza si suicidò: assai scosso Green scelse di diventare un pastore ordinato della Full Gospel Tabernacle di Memphis. Per questo è anche detto il Reverendo Al Green.

Tra le sue canzoni più note ci sono "Tired Of Being Alone" e "Let's Stay Together".

