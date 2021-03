Celine Dion buon compleanno

Celine Dion è nata il 30 marzo 1968 a Charlemagne, Quebec, in Canada. A renderla celebre nel mondo è stata la canzone "My Heart Will Go On", inserita nella colonna sonora del film "Titanic", anche se sono numerose le grandi hit di Celine, da "The Power Of Love" a "A New Day Has Come", da "All By Myself" a "Taking Chances".

La famiglia di Celine era numerosa: ben tredici tra fratelli e sorelle (e la cantante era la più piccola). La madre,Teresa Tanguay, era casalinga, il padre, Adhémar Dion, macellaio. I Dion erano cattolici e possedevano un piccolo piano bar, Le Vieux Baril, dove Celine cantava con i suoi fratelli.

A tredici anni Celine realizzò un demo, "Ce n'était qu'un rêve", che giunse tra le mani del cantante e manager canadese René Angélil. L'uomo fu tanto colpito dalla voce di Celine da ipotecare la sua casa per finanziarne il debutto, con l'album "La voix du Bon Dieu" (1981).

La collaborazione artistica diventò poi amore e Celine Dion e René Angélil si sposarono nel 1994.

La Dion diede il via a una carriera ricca di successi e prestigiosi riconoscimenti (7 American Musici Award, 1 Brit Award, 1 Echo Award, 1 Eurvision Song Contest Award, 44 Felix Award, 5 Grammy Award, 1 Ivor Novello Award, 20 Juno Award, solo per citarne alcuni); ebbe la sua stella sulla Walk Of Fame di Hollywood e fu insignita della Legion d'Onore.

La malattia di René Angélil (scomparso nel 2016) causò l'allontanamento dalle scene di Celine, che tornò alla musica nel 2002 con l'album "A New Day Has Come".

Celine Dion ha tre figli: René-Charles Dion Angélil (2001), Nelson Dion Angélil (2010) e Eddy Dion Angélil (2010).

(Foto Getty Images)

Nel video, vi raccontiamo la sua vita per immagini.