Norah Jones buon compleanno!

Norah Jones è nata a New York il 30 marzo 1979. Per festeggiarla, vi facciamo vedere il video della sua più celebre hit, "Don't Know Why".

Norah è figlia del musicista indiano Ravi Shankar (celebre maestro di sitar, insegnante di George Harrison e padre di Anoushka Shankar) ma è cresciuta con la madre, Sue Jones, cantante soul.

L'artista si è fatta conoscere nel 2002 con l'album di esordio "Come Away With Me", che ha venduto circa 25 milioni di copie. La Jones ha anche vinto 5 Grammy Award in una sola serata, record toccato solo da altre quattro artiste: Alicia Keys, Beyoncé, Amy Winehouse e Lauryn Hill.

Nora ha anche recitato nei film "Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi", "My Blueberry Nights" di Wong Kar-wai e "Ted" di Seth MacFarlane.