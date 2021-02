James Blunt, buon compleanno!

James Blunt compie oggi 46 anni. Il musicista, il cui nome per intero è James Hillier Blount, è nato infatti a Tidworth il 22 febbraio 1974.

Prima di sfondare nella musica, James Blunt era un militare: ufficiale presso il Life Guards Regiment, parte della Household Cavalry. Durante la guerra in Kosovo Blunt compose la canzone "No Bravery". A dargli il successo è stata la canzone "You're Beautiful", dall'album "Back To Bedlam".

Nella sua carriera James Blunt ha venduto 20 milioni di album e 23 milioni di singoli nel mondo.

Ecco 4 canzoni per conoscerlo meglio:

YOU'RE BEAUTIFUL (2005)

Terzo singolo tratto dal primo album in studio "Back to Bedlam"

1973 (2007)

E' il primo singolo tratto dal secondo album "All the Lost Souls".

HIGH (2004)

La canzone fu scritta da James Blunt e Ricky Ross (del gruppo scozzese Deacon Blue) per l'album di debutto di James, "Back to Bedlam".

WISEMEN (2005)

Tratta da "Back to Bedlam" è stata "riscoperta" dopo il grande successo di singoli come "You're Beautiful" e "Goodbye My Lover", ricevendo l'approvazione da parte del pubblico mondiale.

