Adele conferma: nuovo album in arrivo!

Adele sta preparando il suo ritorno. Prima le bellissima foto del party dopo gli Oscar, in cui ha sfoggiato la sua nuova forma fisica. Poi la festa per le nozze della sua migliore amica. E proprio al party, oltre a prendere il microfono e cantare alcune delle sue hit, Adele ha rivelato che il suo nuovo album uscirà a settembre.

E questa sì che è una notizia: Adele non pubblica nuova musica dopo ben 5 anni. «Aspettatevi il mio album a settembre», ha detto Adele, prima di cantare "Rolling In The Deep". La conferma arriva anche dallo staff dell'artista: l'agente Lucy Dickins e il manager Jonathan Dickins. Una fonte anonima ha rivelato al Daily Mail Ora che Adele «si sta preparando sia mentalmente che fisicamente per il tour promozionale della sua nuova musica». Adele aveva accennato al nuovo album nel maggio scorso, per il suo compleanno. «31 anni... grazie a Dio, i miei 30 sono stati faticosi, ma adesso sto facendo del mio meglio per venirne fuori». La cantante aveva anche scherzato sul titolo del disco «"30" sarà un disco drum'n'bass».

Gli sposi, che hanno avuto l'onore di un concerto privato di Adele, sono Laura Dockrill, scrittrice, e Hugo White, musicista, Adele e Laura si erano conosciute alla Brit School, prestigiosa scuola frequentata da numerosi artisti britannici. La festa (alla quale era presente anche Florence Welch, dei Florence And The Machine) si è svolta al The Mason’s Arms pub di Battersea, a sud ovest di Londra.

