Tutta la grandezza di Elton John: costretto a interrompere lo show, si scusa in lacrime col pubblico

Elton John ha commosso il pubblico durante il suo ultimo concerto ad Auckland, in Nuova Zelanda. Una polmonite atipica lo ha infatti costretto a interrompere lo show: l'artista non aveva più voce. In lacrime, Elton ha rivelato ai presenti «Mi dispiace, mi dispiace così tanto, non ho più voce». Il live era arrivato al sedicesimo brano in scaletta, ma non era più possibile continuare.

Elton John si è allontanato piangendo, aiutato da un paio di assistenti. E il pubblico gli ha tributato un fragoroso applauso, per confortarlo e mostragli di aver apprezzato il suo sforzo e la sua onestà nell'ammettere la sua impossibilità a continuare.

Elton John ha poi chiesto scusa ai fan anche sul suo profilo Instagram: «Voglio ringraziare tutti quelli che erano presenti stasera ad Auckland. Oggi stesso mi è stata diagnosticata una forma di polmonite atipica, ma ero determinato a regalarvi il miglior show umanamente possibile. Ho cantato e suonato con tutto il mio cuore, fino a quando la mia voce non ha retto più. Sono profondamente deluso, turbato e dispiaciuto. Ho dato tutto quello che ho potuto. Vi ringrazio per il vostro straordinario supporto e per tutto l’amore che mi avete dimostrato durante la performance di questa sera. Vi sono e sarò sempre eternamente grato». (Foto Getty Images)