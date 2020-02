Pat Metheny: il nuovo album From This Place in anteprima

Pat Metheny è di ritorno con il nuovo album, intitolato "From This Place", e Radio Monte Carlo vi fa ascoltare il disco in esclusiva.

Da lunedì 17 febbraio scoprite le più belle canzoni di "From This Place" in onda durante Monte Carlo Nights.

Giovedì 20 febbraio Pat Metheny è ospite di Nick The Nightfly per un'emozionante intervista.

"From This Place" (che comprende 10 composizioni originali) esce il 21 febbraio e vanta tra i suoi special guest Meshell Ndegeocello, Gregoire Maret e Luis Conte.

Pat Metheny racconta così il nuovo album: «“From This Place" è uno degli album che ho aspettato di realizzare per tutta la vita. È una sorta di culmine musicale, che racchiude una vasta gamma di espressioni che da sempre mi interessano, presentato in un modo diverso in grado di comunicare tanto, e questo solo grazie alla collaborazione di musicisti che hanno trascorso centinaia di notti insieme con me sul palco».