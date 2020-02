Adele (meravigliosa) in abito leopardato. E senza scarpe

Adele non ha partecipato alla cerimonia degli Oscar 2020, ma è stata avvistata ad uno degli after party che si è tenuto ad Hollywood dopo gli Academy Awards di domenica sera. Bellissima, fasciata in un luminoso abito leopardato con perline e capelli raccolti.

La popolare presentatrice televisiva polacca Kinga Rusin ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale uno scatto in compagnia della cantante, entrambe presenti alla festa post-Oscar di Beyonce e Jay-Z allo Chateau Marmont di Los Angeles.

La presentatrice ha accompagnato la foto con una lunga didascalia in cui ha descritto la blindatissima festa con divieto assoluto di scattare foto (il suo selfie è un'eccezione). Nell'esclusivo club c'erano poco più di 200 invitati, ottima musica, privacy e divertimento garantito fino all'alba.

La Rusin ha scritto anche: «Ho parlato con Adele... di scarpe!», prima di rivelare che la pop star stava indossando delle pantofole e aveva invitato la stessa conduttrice (in tacchi alti) a fare altrettanto. In realtà la conduttrice ha ammesso di non aver riconosciuto la cantante fino a quando lei stessa ha detto il suo nome: «Onestamente, non l'ho riconosciuta perché ora è magra come una virgola!».